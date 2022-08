Kiara Advani-Varun Dhawan fait allusion à la suite du film, Alia Bhatt réagit

L’équipe de Jug Jugg Jeeyo surfe sur le succès du film. Le casting du film a célébré le succès à la résidence de leur producteur Karan Johar à Mumbai et devinez quoi? Kiara Advani, l’acteur principal, a fait allusion à une suite du film !

Kiara a partagé des photos du dîner de fête intime et bien que nous les aimions, c’est sa légende qui a retenu notre attention. Kiara a écrit: “Merci pour l’amour abondant pour notre film Jugjugg Jeeyo. Raj Mehta, y a-t-il une suite dans l’attente?” Alia Bhatt est allée dans la section des commentaires du message et a répondu: “C’est un gros problème.”

Parmi les personnes présentes à la fête du succès de Jug Jugg Jeeyo figuraient le réalisateur du film Raj Mehta, le PDG de Dharma Productions Apoorva Mehta, la chorégraphe Farah Khan ainsi que les acteurs du film – Anil Kapoor, Neetu Kapoor, Kiara Advani, Varun Dhawan, Prajakta Koli , et Maniesh Paul.









Varun Dhawan a également partagé des photos de la fête et a fait allusion à une suite. Il a écrit : “Merci pour l’application d’amour sab #jugjuggjeeyo…#JugjuggJeeyo2”, accompagné d’un emoji profondément pensif.

Jug Jugg Jeeyo est sorti sur les écrans le 24 juin de cette année et a collecté environ Rs 85,03 crores à travers l’Inde. L’amuseur familial tourne autour de deux couples de générations différentes au bord du divorce. Il a frappé la plate-forme OTT Amazon Prime un mois plus tard et a été apprécié par beaucoup.

Quant à la suite du film, il n’y a pas eu d’annonce officielle jusqu’à présent pour le film très apprécié, mais il semble que quelque chose se prépare certainement qui excitera les fans.