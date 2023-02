Kiara Advani tient fermement Sidharth Malhotra alors qu’ils font leur première apparition publique en tant que couple marié [Watch Video]

Première apparition publique de Sidharth Malhotra et Kiara en tant que couple marié : Advani Sidharth Malhotra et Kiara Advani, acteurs populaires de Bollywood, ont récemment été vus pour la première fois après leur mariage. Ils ont été repérés à l’aéroport de Jaisalmer, où ils ont été accueillis par les voeux chaleureux des paparazzi. Le couple avait l’air heureux et se tenait la main alors qu’ils traversaient l’aéroport. Les deux acteurs, qui sont en couple depuis un certain temps maintenant, semblent apprécier la vie conjugale. Les fans sont ravis de voir plus du couple et leur souhaitent une vie d’amour et de bonheur ensemble.