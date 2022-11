Kiara Advani-Sidharth Malhotra vont-elles annoncer leur mariage le 2 décembre ?

Des rumeurs de mariage des acteurs Kiara Advani et Sidharth Malhotra circulent sur les réseaux sociaux depuis que le couple a été aperçu ensemble à plusieurs reprises, bien que le couple n’ait toujours pas officiellement confirmé leur relation.



Dimanche, Kiara s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo après laquelle les fans ont commencé à spéculer sur le fait que l’acteur de Kabir Singh pourrait annoncer son mariage avec l’acteur Sidharth Malhotra le 2 décembre 2022. Dans la vidéo, Kiara a rougi et a affiché son joli sourire. “Je ne peux pas garder ça secret longtemps ! Bientôt… restez à l’écoute… 2 décembre”, a-t-elle légendé le message.







Peu de temps après la publication du message, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge. “Shadi hone vali hai goiizz yehi annonce karna h”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Se marier ou quoi ?.”



Plus tôt cette année, lorsque Kiara est arrivée à l’émission de chat Koffee de Karan Johar avec Karan et Shahid Kapoor, elle a parlé de sa relation avec Sidharth et a déclaré : “Je ne nie ni n’accepte. Nous sommes définitivement des amis proches, plus que des amis proches.”

Après avoir parlé de sa relation, Shahid a rapidement ajouté : “Soyez prêt pour une grande annonce à la fin de cette année et ce n’est pas un film.” Le commentaire de Shahid a pris d’assaut Internet et a laissé les fans de Sidharth et Kiara dans admiration. En parlant de travail, Kiara sera ensuite vue dans le prochain film comique de Karan Johar, Govinda Naam Mera, aux côtés de Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar.

Dirigé par Shashank Khaitan, le film devrait être diffusé exclusivement sur Disney + Hotstar à partir du 16 décembre 2022. En dehors de cela, elle a également “Satyaprem Ki Katha” en face de Kartik Aaryan dans son chat. Sidharth, d’autre part, sera ensuite vu dans un thriller d’espionnage Mission Majnu, un thriller d’action Yodha et la prochaine série Web du réalisateur Rohit Shetty “Indian Police Force”. (Avec les entrées de l’ANI)