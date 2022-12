Kiara Advani, Sidharth Malhotra repérés chez Manish Malhotra ; les internautes disent : « Les préparatifs du mariage ont commencé » [Watch]

Les rumeurs du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani circulent depuis un bon moment déjà. Karan Johar avait laissé entendre à Koffee With Karan 7 que les deux sortaient ensemble et bientôt des rapports sur leur mariage ont commencé à faire surface. Au milieu des rumeurs de mariage, Sidharth et Kiara ont été aperçus en train de visiter la maison de l’as designer Manish Malhotra, ce qui a ajouté plus de carburant au feu.

Samedi soir, Sidharth et Kiara ont été vus arriver à la maison de Bandra de Manish Malhotra. Kiara était vêtue d’un haut court blanc chic avec un pantalon assorti tandis que Sidharth avait l’air super cool dans un sweat-shirt bleu et un pantalon blanc. Les deux acteurs ont salué les paparazzi avec un sourire avant de monter dans la voiture.

Selon les rumeurs, les tourtereaux prévoient de se marier en janvier 2023. Les deux ont fait la une des journaux pour leur prétendue rupture et leur patch-up plus tôt cette année. On disait que les deux avaient décidé de donner une chance à leur relation et maintenant ils sont inséparables.

On dit que le couple rumeur cherche actuellement à finaliser le lieu de son mariage. L’Oberoi Sukhvilas à Chandigarh semble être en tête de liste. Les festivités du mariage devraient avoir lieu entre Mumbai et Delhi.

Au cours de sa récente interaction avec Red FM, lorsqu’on a demandé à Sidharth de nommer une rumeur à son sujet qu’il aimerait clarifier, il a dit : “Que je me marie cette année.” Alors que sa co-vedette de Mission Majnu, Rashmika Mandanna, était divisée, les fans ont commencé à croire si l’acteur faisait allusion à son mariage de janvier avec Kiara.

Les rapports indiquent que Karan Johar, Ashvini Yardi, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Rakul Preet Singh, Jackky Bhagnani, Varun Dhawan et d’autres célébrités proches du couple devraient figurer sur la liste des invités au mariage.