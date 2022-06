Kiara Advani-Sidharth Malhotra n’arrête pas de se regarder, la vidéo devient virale

Selon la rumeur, le couple B-town Sidharth Malhotra et Kiara Advani n’arrêtaient pas de se regarder lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un événement. Une vidéo dans laquelle Kiara et Sidharth se parlent et se perdent dans une conversation devient virale sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, la nouvelle de leur rupture a circulé sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, il semble qu’ils soient ensemble et la récente vidéo virale en est la preuve. Dans le clip, Kiara et Sidharth peuvent être vus assis au premier rang. Pendant ce temps, Arjun Kapoor, qui a remporté un prix, peut être entendu prononcer son discours. Fait intéressant, Kiara et Sidharth sont occupés à se parler.

Dès que cette vidéo a fait surface, leurs fans se sont excités. L’une des pages de fans a partagé la vidéo avec la légende : « Regardez les nombreux moments importants de SidKiara hier soir 1. Ils s’assoient et parlent ensemble, 2. Kiara tire la main de Sid sur scène, 3. Ils dansent Nach punjaban ensemble. »

Regarde:





Pour les non-initiés, le couple aurait décidé de rompre leur relation puisqu’ils n’étaient plus amoureux. Plus tard, il a été révélé que les deux s’étaient réconciliés et étaient prêts à réessayer avec leur romance. Kiara a cependant avoué qu’elle est fortement impactée par ces rumeurs concernant sa vie personnelle.

Réagissant aux rumeurs de rupture et de rapiéçage avec Sidharth, Kiara a déclaré à India Today : « Je ne suis pas complètement à l’abri, surtout quand ça [rumour] concerne votre vie personnelle. Sur le plan professionnel, heureusement, je n’ai jamais eu d’expérience où quelque chose a été dit qui m’a affecté, moi ou ma famille, mais sur le plan personnel, quand ils additionnent deux et deux, c’est là que je me dis, d’où cela vient-il ? »

Sidharth et Kiara ont été photographiés ensemble lors de la célébration de l’Aïd de la sœur de Salman Khan, Arpita Khan, il y a quelques semaines. Pour l’occasion, Sidharth portait un pyjama kurta noir, tandis que Kiara portait un haut et un pantalon blanc et gris avec un long haussement d’épaules. Sidharth a rejoint Kiara pour l’emmener à la fête après que les deux aient posé individuellement pour les photographes.