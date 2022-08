Kiara Advani-Sidharth Malhotra déposent une vidéo romantique alors qu’ils célèbrent un an de Shershaah

Sur Instagram en direct aujourd’hui, Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont célébré le premier anniversaire de Shershaah avec leurs followers. Peu de temps après la fin du live, le couple a mis en ligne une vidéo romantique au ralenti sur les réseaux sociaux, qui a complètement captivé le public.

Kiara Advani est allée sur Instagram et a écrit une note énigmatique pour son petit ami supposé Sidharth Malhotra. Elle a écrit : ” Sidharth Malhotra tu baatein to badi badi karta that, lekin tu bhi ‘loin des yeux, loin du cœur’ type ka banda nikala.”

Sidharth Malhotra a répondu à sa note et a écrit: “Oye sardarni mujhe na sab yaad hai, bhul hi nahi sakta. Aaj 6 baje milne aajunga.” Kiara a vu la réponse de Sidharth et a confirmé qu’ils se réuniraient pour un rendez-vous en ligne dans la soirée. Kiara a partagé la réponse de Sidharth et a écrit : “D’accord, alors c’est un rendez-vous ! Sera en direct sur Instagram à 18h aujourd’hui.” La star de Shershaah a ajouté.

Kiara Advani et ses rumeurs de liaison avec la co-vedette de Shershaah, Sidharth Malhotra, ne refusent jamais de ralentir. Leur histoire d’amour spéculée a été rapportée à plusieurs reprises. Cependant, les deux acteurs ont gardé un silence digne sur le même sujet. Kiara refuse de reconnaître ces rumeurs, mais elle répondra à ces rapports quand elle en aura envie. Tout en parlant à Navbharat Times, Advani a partagé son point de vue sur leur relation supposée et a signalé une rupture. Kiara a ajouté : “Je ne veux rien dire à ce sujet. Même quand je ne dis rien, les gens écrivent. Donc, quand je dis quelque chose, je ne sais pas ce que tout le monde écrira. Chaque fois que je sens que je vais certainement parler sur cette question. En ce moment, je suis très heureux dans ma vie personnelle et professionnelle.

Pour les non-initiés, Kiara et Sidharth sont apparus ensemble dans le film mondialement apprécié Shershaah.