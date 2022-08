Kiara Advani se souvient de sa première rencontre avec Sidharth Malhotra, les fans vont Gaga

Les acteurs de Bollywood Kiara Advani et Shahid Kapoor ont honoré Koffee With Karan, Saison 7 cette semaine et l’épisode n’était pas moins amusant que le précédent. Avec quelques commérages juteux et des révélations coquines, la relation de Kiara Advani avec la co-vedette de Shershah, Sidharth Malhotra, est restée un sujet de discussion constant. L’actrice, cependant, n’a pas nié ou accepté la relation même après plusieurs tentatives faites de moi l’animateur de talk-show Karan Johar. Alors que Shahid a qualifié le couple de “beau”, Karan s’est demandé à quel point leurs enfants seraient magnifiques.

Au cours de l’épisode, KJo et Shahid ont été vus constamment en train de taquiner l’actrice jusqu’à ce qu’elle s’ouvre enfin un peu sur son histoire d’amour avec Sidharth. Parlant de la même chose, elle a déclaré: «Curieusement, Sid et moi nous connaissions avant d’être jetés ensemble à Shershaah. Nous avons commencé à parler à la soirée de clôture de Lust Stories, à laquelle nous nous sommes écrasés. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Shahid a ajouté: “C’est bien de savoir que vous vous souvenez si clairement de l’endroit où vous vous êtes rencontrés.”

L’histoire a attiré l’attention des internautes et ils ont réussi à bombarder les médias sociaux, une fois de plus, avec des tweets sur le même sujet. Regarde:

Leur première rencontre..

Kiara – Sid et moi nous connaissons depuis longtemps

Shahid – dans une autre vie

Kiara – nous nous sommes rencontrés lors d’une soirée de fin d’histoire de luxure

Shahid – sympa que tu te souviennes si clairement de la façon dont tu t’es rencontré

Kiara – bien sûr, je n’oublierai jamais ça#sidkiara #KoffeeWithKaranS7 pic.twitter.com/wh1YtlHvXA — ☆pêche (@Itsmeiinna) 24 août 2022

Kiara – Sid et moi nous connaissons depuis longtemps…..

Shahid – D’une autre vie ?! #SidKiara #Shahidkapoor #KoffeeWithKaranS7 – Manifestation ♡ (@Priya_3383) 24 août 2022

Kiara – Sid c’est un chanteur incroyable

Karan- oui il chante bien mais il ne chante pas

Kiara-ya le pousse un peu

Shahid – donc Kiara ki lita gata na #KoffeeWithKaranS7 — Mimi Sarkar (@MimiSayani) 24 août 2022

ils font une belle paire ils sont tous les deux venus à l’émission avec des expéditeurs#KoffeeWithKaranS7 #SidharthMalhotra #KiaraAdvani pic.twitter.com/Ysz7V5HV88 – Armani (@JustMeArmani) 24 août 2022

Le look de Kiara était si simple mais elle avait l’air DROP DEAD GORGEOUS

La façon dont elle rougissait chaque fois que Sid était mentionné était si mignonne ✨.

Je suis totalement d’accord avec Shahid, elle a le mariage écrit sur son visage ✨#KoffeeWithKaranS7 — ѕαнιℓ (@Mostlyxsleepy) 24 août 2022

Kiara a dit qu’elle n’oublierait jamais la soirée où elle a rencontré Sid pour la première fois ❤️ pas Shahid disant – Tu t’en souviens si clairement !#SidKiara #ShahidKapoor #KoffeeWithKaranS7 – Manifestation ♡ (@Priya_3383) 24 août 2022

Je pense qu’ils parlaient de cette fête où Sid et Kiara se sont rencontrés pour la première fois#KoffeeWithKaranS7 #sidkiara https://t.co/hcWcbdb5N3 – T-shirt (@bohoteezee) 24 août 2022

J’ai adoré la façon dont Kiara a encerclé ce LIEE A PROPOS DE MON STATUT RELATIONNEL si rapidement dans le bingo #KiaraAdavni #KoffeeWithKaranS7 #Sidkiara – Manifestation ♡ (@Priya_3383) 24 août 2022

Élaborant sur la même chose, l’actrice a ajouté: “Bien sûr, je n’oublierai jamais cette nuit-là.” KJo a ensuite demandé à Kiara si elle était prête pour le mariage en ce moment, et elle a répondu: «J’ai toujours cru en l’institution du mariage, car j’ai vu un beau mariage à la maison. Je vois ça dans ma vie, mais je ne révèle rien sur Koffee avec Karan.

À cela, Shahid a noté qu’elle n’acceptait pas la relation il y a à peine 15 minutes, et elle est rapidement passée à la discussion sur le mariage.

