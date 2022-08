Kiara Advani se fait troller pour ne pas tenir son parapluie, laissant le garde de sécurité se tremper sous la pluie

Kiara Advani est l’une des actrices les plus titrées de Bollywood, elle est récemment apparue dans les films JugJugg Jeeyo et Bhool Bhulaiyaa 2. Mardi, l’actrice est sortie alors qu’il pleuvait à Mumbai.

Dans la vidéo virale, on peut voir l’agent de sécurité de Kiara tenant un parapluie pour elle alors qu’ils se mouillaient sous la pluie. Dès que cette vidéo a circulé, les internautes ont commencé à claquer l’actrice. L’un d’eux a écrit : « Pourquoi ne peuvent-ils pas tenir leurs propres parapluies ? Le deuxième a mentionné: “C’est juste de la pluie, chérie, détends-toi.” La troisième a commenté, “ce serait peut-être plus facile de porter son propre parapluie, comme les gens le font.”





Le quatrième a commenté: “Béchara khud itna bhig rha hai garde du corps !!” Le cinquième a commenté: “Elle est salée et va fondre sous la pluie.” La sixième personne a commenté: «

Si elle tient ce parapluie toute seule à la place des gardes, ce ne sera probablement pas si inconfortable, Oh mes célébrités.

Une autre personne a mentionné : « Tiens ton propre parapluie ! Quelle attitude ! Ce mec est trempé et tout ce dont elle se soucie, c’est de ses cheveux. La huitième personne a écrit: “Elle devrait aussi porter son parapluie elle-même naa … et ce gars … bhai tu gaawn jaakar laiterie ka kam karle, essey jyada ejjat ka kaam hoga.” Un autre troll a écrit : « Est-elle une présidente ? Ne peut pas tenir son propre parapluie agissant comme une personne spéciale, moi rrre actrice népotique… »

Récemment, les stars de Shershaah et le couple supposé Sidharth Malhotra-Kiara Advani ont fait tomber Internet avec leurs plaisanteries amoureuses. Tout d’abord, Kiara Advani s’est rendue sur Instagram et a écrit une note énigmatique pour son petit ami présumé Sidharth Malhotra. Elle a écrit : ” Sidharth Malhotra tu baatein to badi badi karta that, lekin tu bhi ‘loin des yeux, loin du cœur’ type ka banda nikala.”

Sidharth Malhotra a répondu à sa note et a écrit: “Oye sardarni mujhe na sab yaad hai, bhul hi nahi sakta. Aaj 6 baje milne aajunga.” Kiara a vu la réponse de Sidharth et a confirmé qu’ils se réuniraient pour un rendez-vous en ligne dans la soirée. Kiara a partagé la réponse de Sidharth et a écrit : “D’accord, alors c’est un rendez-vous ! Sera en direct sur Instagram à 18 h aujourd’hui.” La star de Shershaah a ajouté.