Kiara Advani rougit alors que les papas lui posent des questions sur la date de son mariage avec Sidharth Malhotra. Montre

Les rumeurs autour de la relation entre Sidharth Malhotra et Kiara Advani se renforcent de jour en jour. Les co-stars de Shershaah donnent souvent des indices majeurs sur leur lien, et elles donnent quelques buts à leurs fans.

Hier soir, Kiara a assisté à la projection du prochain film de Sidharth, Mission Majnu. Advani est arrivée après Nora Fatehi, Sajid Khan et d’autres invités, mais elle a volé la vedette. Tous les médias se concentraient sur Sid-Kiara, et ils étaient trop occupés à paraître. Kiara a même embrassé Sidharth avec bonheur, et ce dernier était là avec lui tout en interagissant avec les autres invités. Cette vidéo elle-même prouve que la présence de Kiara signifie beaucoup pour Sidharth.

Voici la vidéo







En posant pour les médias, l’un des paparazzi a taquiné Kiara à propos de la date présumée du mariage de Sidharth Malhotra. Dès que papa a commenté “Madame le 6 février”, Advani a ri et a marché plus loin pour rencontrer d’autres invités.

Voici la vidéo





Il y a deux jours, Sidharth Malhotra a fêté ses 38 ans. À son occasion spéciale, Kiara Advani a laissé tomber une image panoramique lui souhaitant. Sur la photo, on voit les tourtereaux supposés se regarder dans les yeux sur un magnifique fond de vue panoramique.

Partageant la photo, Kiara a écrit : “Whatcha lookin at birthday boy” et a ajouté un gâteau, un singe, des confettis et des yeux remplis d’emoji en forme de cœur. Le garçon d’anniversaire porte une casquette à imprimé camouflage avec une veste noire, tandis que l’actrice porte une casquette verte. Ananya Panday s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit : “Je pense que j’ai pris cette photo les mignonnes !!!!”.

La photo provient des dernières vacances du Nouvel An de Sidharth et Kiara à Ranthambore, au cours desquelles ils ont été rejoints par Ananya Panday et Ishaan Khatter qui sortaient ensemble à l’époque. Dans l’épisode de Koffee With Karan l’année dernière, Ishaan a confirmé sa rupture avec sa co-star de Khaali Peeli, Ananya. Côté travail, Kiara sera ensuite vue dans Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan.