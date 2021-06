Kiara Advani révèle que juin est son mois le plus spécial et oui, il a une connexion avec la star de Shahid Kapoor, « Kabir Singh » ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Tout comme Kabir Singh compte deux ans, Kiara Advani a profité de ses réseaux sociaux pour célébrer l’anniversaire, révélant que juin est son mois de chance. Après avoir fait ses débuts avec Fugly le 13 juin 2014, Kiara Advani est entrée à Bollywood il y a sept ans.

Au fil des ans, Kiara a livré des performances spectaculaires dans des films variés, se faisant une place parmi les acteurs les plus prometteurs et les plus rentables.

Lust Stories de Kiara Advani est sorti le 15 juin 2018, créant un tollé dans tous les quartiers avec sa performance audacieuse et frappante qui s’est avérée être un tournant dans la vie de l’actrice, établissant le courage de sa polyvalence en tant qu’actrice.

Avec Kabir Singh, Kiara Advani a livré son plus gros blockbuster qui s’est transformé en une sensation du jour au lendemain, gagnant des cœurs partout.

Commémorant les succès variés de juin, Kiara Advani a posté sur les réseaux sociaux pour l’anniversaire de Kabir Singh en disant : « Juin sera toujours le mois le plus spécial pour moi ! Au film qui a changé nos vies pour toujours Major Missing. #2YearsofKabirSingh @shahidkapoor @sandeepreddy.vanga @muradkhetani @ashwinvarde ».

L’une des actrices les plus appréciées et les plus populaires, Kiara Advani est également l’une des stars les plus occupées de Bollywood avec plusieurs projets dans divers genres, notamment Shershaah, Bhool Bhulaiyaa 2, Jug Jugg Jeeyo et Shashank Khaitan’s next, entre autres.