Kiara Advani révèle comment elle a impressionné la mère de Sidharth Malhotra en tant que nouveau bahu et c’est AF relatable

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés en janvier 2023. Le couple s’est marié dans le magnifique palais Suryagarh de Jaisalmer. On peut voir des photos où Kiara posait joyeusement avec les parents de Sidharth Malhotra. Il y a quelques jours, sa mère Genevieve Advani a été vue avec son gendre qui avait l’air d’avoir totalement adoré sa saasu maa. La vidéo a réchauffé le cœur de nombreux fans de SidKiara dans le monde entier. Kiara Advani a voyagé avec Kartik Aaryan dans toute l’Inde pour les promotions de Satyaprem Ki Katha. C’est un fait connu qu’elle est une gourmande et adore le pani puri. Elle était sur Mirchi Plus quand on lui a demandé si le pani puri était surestimé. Il semble qu’il y avait un stand à son mariage, et sa belle-mère Rimmi Malhotra adore ça.

Nous avons vu que sa belle-mère accompagnait Kiara Advani pour l’un des événements promotionnels de Satyaprem Ki Katha. Elle a dit que sa belle-mère vivait maintenant avec eux. Elle est descendue de Delhi à Mumbai. Kiara Advani qui se savait très friande de pani-puri a décidé d’en faire des maison le premier jour de sa descente. Elle aurait déclaré: « Jo maska ​​lagaya, je savais qu’elle m’aimerait à un autre niveau. Elle était si heureuse. » On dirait que Kiara Advani comme tous les bahus desi savent que l’astuce pour gagner le cœur des beaux-parents passe par la nourriture. Cela ne concerne-t-il pas tout un chacun ?

Kiara Advani a toujours dit qu’elle croyait en l’institution du mariage. Ses parents Jagdeep et Genevieve Advani ont noué une belle relation. Elle a dit qu’elle croyait au mariage d’amour. Elle croit qu’il faut un effort commun pour construire une maison. Elle a dit qu’elle était très heureuse avec son partenaire de vie. Elle a dit que Sidharth Malhotra était aussi sa meilleure amie. Elle aurait déclaré: « Mere liye, il est tout. Il est ma maison. Où que nous soyons, chaahein kahin bhi ho duniya mein jis bhi city mein, mere liye wahi mera ghar hai. »

Les deux se sont rencontrés lors de la soirée à succès de Lust Stories et ont bavardé toute la nuit. Entre les deux, ils avaient quelques différences, mais on dit que Karan Johar les a corrigées. Il est salué comme leur marieur. Sidharth Malhotra sortait plus tôt avec Alia Bhatt selon les rumeurs.