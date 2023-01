Kiara Advani rend l’anniversaire de Sidharth Malhotra tout à fait spécial ; Voici comment

Sidharth Malhotra fête ses 38 ans aujourd’hui et l’acteur est à la meilleure phase de sa carrière, eh bien, c’est ce qu’il voulait dans sa vie, mais il a certainement obtenu plus que ce qu’il avait demandé en ce qui concerne sa vie personnelle également. Sidharth est dans une relation heureuse avec Kiara Advani et n’a aucun scrupule à en parler avec le monde et nous en avons tous été témoins dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar. Et maintenant, à son 38e anniversaire, ses fans sont impatients de savoir comment son spécial un, a rendu son anniversaire encore plus spécial.

Un initié révèle que Sidharth Malhotra, qui tourne pour sa prochaine police indienne dirigée par Rohit Shetty, a reçu une belle surprise d’anniversaire de Kiara sur les plateaux alors qu’elle lui envoyait un joli gâteau d’anniversaire et des fleurs avec tout l’amour. Tout le monde sur les plateaux d’IPF était impressionné par leur relation et a même taquiné Sid pour les spéculations en cours sur leur mariage. L’amour est clairement dans l’air pour Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Mais pour l’instant, le couple Shershaah se concentre sur leurs carrières respectives car ils sont à leur apogée. En ce moment, les deux acteurs sont dans leur meilleur cabinet et ne veulent pas que leur vie personnelle prenne le dessus, Sid et Kiara ont définitivement prévu le bon moment pour se marier et passer leur vie plus difficile et ils en parleront même au monde.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont le couple le plus aimé de la ville de Tinsel, leurs fans ont souvent une ville quand ils les repèrent ensemble et pour l’instant, les fans ne peuvent pas attendre que le couple se marie bientôt. Pendant ce temps, sur le plan professionnel, les deux amants se préparent également à travailler ensemble dans le prochain de Shashank Khaitan. Avez-vous hâte de revoir leur romance à l’écran ?