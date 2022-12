Kiara Advani réagit à la bande-annonce de Mission Majnu de Sidharth Malhotra

Kiara Advani était rayonnante en voyant le teaser du prochain film Mission Majnu avec l’acteur Sidharth Malhotra. Elle a exprimé sa joie pour le film sur Instagram. Le film sortira sur Netflix le 20 janvier 2023. Sidharth, le copain présumé de Kiara, a répondu à son message. Rashmika Mandanna apparaît également dans le film.

Sidharth est allé sur Instagram et a partagé Mission Majnu et a écrit : “Iss Majnu ke kaam karne ka tarika alag hai (Le style de travail de ce Majnu est différent). Présentation du teaser officiel de MISSION MAJNU uniquement sur Netflix, le 20 janvier 2023.”

Kiara Advani a ensuite écrit: “Salut (emoji coeur rouge)”.





De plus, Kiara a partagé la publication Mission Majnu de Sidharth et a écrit sur les histoires Instagram : « Exceptionnel (ok signe de la main emoji). Avoir hâte de.”

En réponse à cela, Sid a écrit, “merci Ki”

Sidharth incarne un agent du renseignement indien chargé d’une opération clandestine sur le sol pakistanais. Kumud Mishra, Parmeet Sethi, Sharib Hashmi, Mir Sarwar et Zakir Hussain sont également présentés dans le film. Les fans ont adoré la bande-annonce publiée vendredi.

Depuis qu’ils ont passé du temps à travailler ensemble sur Shershaah, Sidharth Malhotra et Kiara se fréquentaient. Bien que les acteurs eux-mêmes n’aient pas officialisé leur relation, cela l’est devenu lorsque le réalisateur Karan Johar en a récemment fait l’annonce sur son programme de chat Koffee With Karan, saison 7.

Le 16 décembre, Kiara a assisté à la première de son film, Govinda Mera Naam. Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et d’autres acteurs principaux sont inclus dans le film. Il a été diffusé sur Disney + Hotstar, un service OTT. Aux côtés de Kartik Aaryan, elle a le prochain drame d’amour Satyaprem Ki Katha. Après leur film d’horreur comique à succès Bhool Bhulaiyaa 2, c’est la deuxième fois qu’ils travaillent ensemble. Le 29 juin 2023, Satyaprem Ki Katha devrait sortir en salles. Sidharth et Ajay Devgn sont récemment apparus dans le film Thank God.