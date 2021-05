Kiara Advani publie une photo de retour en bikini avec un message de motivation

Plusieurs célébrités ont exhorté les gens à rester forts et en sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus. Le dernier acteur à faire est Kiara Advani qui a partagé un message de motivation avec une torsion. L’acteur est allé sur sa page Instagram et a publié une photo de ses vacances aux Maldives qu’elle a prises à Noël 2020. Sur la photo, Kiara est vue au fond de l’océan portant un bikini vert fluo.

Kiara a fait un retour en arrière sur la photo en posant comme une sirène et l’a légendé en déclarant: « Vous ne pouvez pas arrêter les vagues mais vous pouvez apprendre à nager #Throwback. »

Pendant ce temps, Kiara est l’un des acteurs les plus occupés dans les films avec plusieurs films dans son chaton. Elle sera ensuite vue dans ‘Shershaah’ avec Sidharth Malhotra dans le rôle principal. Le film devrait sortir sur les écrans cette année.

Advani a également « Bhool Bhulaiyaa 2 » face à Kartik Aaryan et la comédie d’horreur met également en vedette Tabu dans un rôle central. L’acteur a également tourné pour ‘Jug Jugg Jeeyo’ avec Anil Kapoor, Neetu Kapoor, Varun Dhawan et Prajakta Koli.

Plus tôt lors d’une interaction avec Filmfare, Kiara avait parlé de travailler avec les principaux cinéastes de l’industrie. Elle avait déclaré: « C’est comme un rêve devenu réalité. J’ai toujours voulu faire le genre de travail que je fais. Alors, quand des réalisateurs et des producteurs de cette stature mettent cette foi en vous… ça fait du bien. Le genre de scripts que je suis la lecture n’existait pas il y a quelques années. Maintenant, je veux tout faire. Maintenant, je veux juste me mettre au défi et me dépasser. Il y a tellement plus que je veux accomplir. «