Kiara Advani profite de son anniversaire avec Sidharth Malhotra dans un endroit exotique, les fans les appellent « le couple le plus chaud »

Kiara Advani a publié une superbe vidéo avec Sidharth Malhotra de ses vacances d’anniversaire dans un lieu non divulgué.

Kiara Advani fête ses 31 ans le 31 juillet. L’actrice s’est envolée vers un lieu tenu secret avec son mari l’acteur Sidharth Malhotra pour les vacances d’anniversaire. Kiara et Sidharth se sont mariés lors d’une cérémonie intime à Jaisalmer, au Rajasthan, en février de cette année.

Kiara a donné un aperçu de ses vacances d’anniversaire avec Sidharth alors qu’elle se rendait sur Instagram lundi soir et laissait tomber leur vidéo. Les acteurs de Shershaah ont été vus s’amusant dans des eaux bleues claires alors qu’ils sautaient dans la mer depuis leur yacht dans le clip, qu’elle a sous-titré, « Joyeux anniversaire à moiiii ! #béni #reconnaissant pour chaque jour et tout l’amour ».

Shraddha Kapoor, la co-vedette de Sidharth dans Ek Villain, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit : « Joyeux anniversaire !!! Ayez le plus incroyable ! ». Alors que Rakul Preet Singh, la co-vedette de Sidharth dans Thank God, a laissé tomber trois émojis au cœur rouge. Les fans ont également réagi à leur clip alors que l’un d’eux les appelait « Couple le plus chaud », tandis qu’un autre ajoutait « Cuties ».





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kiara sera ensuite vue dans le thriller politique Game Changer réalisé par Shankar Shanmugam. L’actrice retrouvera sa co-vedette de Vinaya Vidheya Rama, Ram Charan, pour le film tant attendu. L’actrice aurait également signé War 2 avec Hrithik Roshan et Jr NTR, bien que l’annonce officielle n’ait pas encore été faite.

D’autre part, Sidharth Malhotra sera vu ensuite dans le thriller d’action Yodha. Réalisé par Sagar Ambre et Pushkar Ojha, le film de Dharma Productions met en vedette Raashii Khanna et Disha Patani dans le rôle des principales dames. Le film affrontera au box-office le thriller à suspense de Vijay Sethupathi et Katrina Kaif, Sriram Raghavan, Joyeux Noël, le 15 décembre.

