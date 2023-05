Kiara Advani prend la permission de Sidharth Malhotra avant de partager ses vrais sentiments sur leur mariage dans cette vieille vidéo [WATCH]

Kiara Advani et Sidharth Malhotra forment le couple le plus aimé de la ville de Tinsel. Kiara dégage toutes les vibrations d’être une fille de famille parfaite en plus d’être la diva de B Town, et il en va de même avec Sid, et donc ils sont juste faits l’un pour l’autre. Cette vieille vidéo de Kiara demandant la permission de Sidharth avant de partager les détails de leur mariage devient virale, et cela ne fait que montrer le respect mutuel qu’ils partagent dans leur relation. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Kiara parler de ce qu’elle a ressenti pendant son mariage après avoir vu Sidharth comme son époux, mais avant qu’elle ne réponde à la question, elle dit à Sidarth : » Dois-je leur dire ? » Cela a littéralement fait fondre les fans de Sid et Kiara. Plus tard, les yeux pétillants de Kiara en parlant de son premier sentiment le jour de son mariage avec la star de Shershaah étaient tous des cœurs.

Regardez la vidéo de Kiara Advani parlant de son premier sentiment lorsqu’elle a vu Sidharth Malhotra en tant que fiancé.

Sidharth monte plus tard sur scène et donne un câlin serré à sa femme bien-aimée, et dans la même vidéo, vous pouvez voir comment Sidharth fait l’éloge de sa femme et la remercie d’avoir fait partie de leur film. Shershaah dit plus tard qu’elle était si convaincante dans son rôle qu’il a fini par l’épouser, et aujourd’hui, elle est sa femme. Ces deux-là sont juste amoureux. En parlant de l’entrée nuptiale de Kiara, cela a apporté des larmes de joie et a donné la chair de poule à tous leurs fans, et c’était comme si Dimple et Vikram se mariaient dans un univers parallèle. Eh bien, comme on dit, les matchs se font au paradis, et en regardant Sid et Kiara, nous le croyons vraiment maintenant.

Kiara Advani partage son enthousiasme qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle allait se marier et ajoute plus tard que si vous vous mariez avec la personne que vous aimez, vous vous sentez ainsi. La foule a applaudi le couple, et même Karan Johar était présent et a été sacrément ému de les voir ensemble comme ça.