Kiara Advani, photos de mariage de Sidharth Malhotra OUT: Les photos de rêve du couple Shershaah vous feront dire “kisi ki nazar na lage” [VIEW HERE]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont maintenant M. et Mme Le Shershaah Le couple s’est marié au palais de Suryagarh, à Jaisalmer, et a juré de toujours vivre ensemble. Tous les fans de SidKiara ont des larmes de joie alors que les deux stars se sont enfin mariées. Depuis deux jours, les réseaux sociaux fourmillent de détails et de photos provenant du lieu du mariage. Il y avait une politique de non-téléphones au mariage et aucune des photos du couple n’a été diffusée sur Internet. Mais maintenant, Kiara et Sidharth ont officiellement partagé leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux et elles sont tout simplement rêveuses.

Les photos du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont sorties

Sidharth et Kiara Advani se sont imprégnées de l’ambiance royale du Rajasthan et avaient l’air parfaites le jour J. Ils forment un couple magnifique et inutile de dire que le jour de leur mariage, Sidharth et Kiara ressemblaient à un rêve. Ils sont vraiment-follement-profondément amoureux l’un de l’autre et leurs photos de mariage en sont la preuve.

Jetez un œil aux photos du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani ici :

Selon les vidéos devenues virales, le baraat de Sidharth Malhotra était entièrement sur le thème du rose avec un groupe appelé de Delhi. De Ghodi à tous les autres rituels – le couple s’est assuré de prêter attention à chaque détail. Le palais de Suryagarh a été orné et comment. Hier soir, la cérémonie Sangeet aurait eu lieu au cours de laquelle les invités et le couple ont dansé sur les meilleures chansons de Bollywood.

Des invités comme Shahid Kapoor, Mira Rajput Kapoor, Karan Johar, Armaan Jain et d’autres ont assisté aux cérémonies. Juhi Chawla et son mari se sont également assurés d’assister au mariage de SidKiara. Isha Ambani est également arrivée à Jaisalmer pour faire partie de la journée spéciale de Sidharth et Kiara. Elle est la meilleure amie de Kiara à l’école.