Kiara Advani pense que son petit ami présumé, Sidharth Malhotra, « est très beau »

Kiara Advani et sa rumeur d’amour avec Sidharth Malhotra ne manquent jamais de faire la une des journaux. Chaque fois que nous pensons que leur relation ne pourrait être que des rumeurs, ils laissent tomber un tel indice que cela rallume l’étincelle. Récemment, Advani faisait la promotion de son prochain drame familial JugJugg Jeeyo, et tout en parlant à ETimes, Kiara a exprimé son goût pour Malhotra.

Au cours de l’interaction, l’équipe JugJugg Jeeyo, Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor et Neetu Kapoor jouaient le segment de tir rapide. L’intervieweur leur a posé des questions sur leur co-star préférée. Kiara a immédiatement nommé « Sidharth Malhotra ». Elle a encore insisté sur son choix et a déclaré : « Il est très beau. » Plus tard, on lui a demandé de choisir un film entre Kabir Singh, Good Newwz et Shershaah, et Advani a choisi Kabir Singh. L’actrice a expliqué son choix en disant que son film avec Shahid Kapoor avait changé sa vie. Elle a même ajouté que beaucoup de ses fans l’appellent toujours Preeti (son personnage de Kabir Singh). Lorsqu’elle a été plaisantée sur la scène difficile de sa carrière, Kiara a révélé que l’apogée de Shershaah était la scène la plus difficile à tourner.

En parlant de Kiara et Sidharth, le duo ne pouvait s’empêcher de se regarder lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un événement. Une vidéo dans laquelle Kiara et Sidharth se parlent et se perdent dans une conversation devient virale sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, la nouvelle de leur rupture a circulé sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, il semble qu’ils soient ensemble et la récente vidéo virale en est la preuve. Dans le clip, Kiara et Sidharth peuvent être vus assis au premier rang. Pendant ce temps, Arjun Kapoor, qui a remporté un prix, peut être entendu prononcer son discours. Fait intéressant, Kiara et Sidharth sont occupés à se parler.

Voir la vidéo





Avant cela, le duo a été aperçu en train d’assister à la fête du 50e anniversaire de Karan Johar. Le couple Shershaah avait également assisté à la célébration de l’Aïd de la sœur de Salman Khan, Arpita Khan. Sur le front du travail, le prochain JugJugg Jeeyo de Kiara sortira le 24 juin. Alors que Sidharth Malhotra sera ensuite vu dans l’actioner Mission Majnu.