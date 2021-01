Kiara Advani partage un aperçu de sa séance d’entraînement rigoureuse après l’escapade aux Maldives

Après avoir passé ses vacances de nouvel an sur les plages tranquilles des Maldives, Kiara Advani est facturée pour 2021. L’acteur de 28 ans a publié vendredi une vidéo de sa séance d’entraînement sur Instagram où elle peut être vue en train de soulever des poids.

Kiara a été vue en train de s’entraîner avec l’entraîneur de fitness Sohrab Khushrushahi, qui s’est jumelé avec elle, car ils portaient tous les deux des baskets orange vif. Pour son look de gym, Kiara a choisi de porter un soutien-gorge licou gris et orange qu’elle a associé à un pantalon de yoga noir. Le dernier message de Kiara a recueilli plus de 6,59,760 likes dans les deux heures suivant son partage sur Instagram.

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans Indoo Ki Jawani qui est sorti en salles en décembre 2020. Depuis la sortie du film au milieu de la coronavirus restriction pandémique, la collection au box-office n’était pas beaucoup. Indoo Ki Jawani met également en vedette l’acteur Aditya Seal.

Le mois dernier, Kiara a également commencé à travailler sur son prochain projet Jug Jugg Jeeyo qui met en vedette Varun Dhawan, Neetu Singh, Anil Kapoor et Prajakta Koli. Le casting a également célébré Noël pendant le tournage et a même marqué l’anniversaire de l’acteur Anil à Chandigarh. Après avoir terminé le programme du film à Chandigarh, Kiara s’est envolée pour les Maldives pour célébrer son nouvel an avec son prétendu beau Sidharth Malhotra.