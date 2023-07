Kiara Advani partage sa séquence préférée de la chanson Raat Baaki de Satyaprem Ki Katha : « Le cliché le plus excitant… »

Kiara Advani a partagé sa séquence de danse à un seul coup de la chanson Raat Baaki de Satyaprem Ki Katha.

Kiara a ajouté une longue légende au message, appréciant les efforts et le travail acharné qu’il a fallu pour tourner la chanson et la scène particulière. La légende disait: « Pendant que vous attendez la sortie de la vidéo de Raat Baki, voici l’une de mes séquences préférées de la chanson, cette séquence de danse particulière était un seul plan qui, pour moi en tant qu’interprète, est le plan le plus excitant à prendre L’énergie pendant ces prises est une telle poussée d’adrénaline, la coordination de chacun est si cruciale, frapper la bonne marque pour l’opérateur de la caméra et danser gracieusement sans vous laisser dérouter, c’est toujours un effort d’équipe pour obtenir la meilleure prise. bravo à mon équipe pour avoir lancé leur jeu A, je me souviens de l’excitation sur le visage de tout le monde lorsque nous avons obtenu ce cliché parfait, et le voir sur grand écran était si épanouissant. »

Les fans ont réagi au message et ont loué le travail de Kiara et Kartik dans Satyaprem Ki Katha. Un fan a écrit: « Un film à ne pas manquer. Satyaprem Ki Katha est un mélange parfait de romance et de drame, en particulier le personnage ambitieux de Kartik sir est brillamment décrit et la démonstration d’émotions de Kiara mam est fantastique. Un divertissement captivant tout au long ». Un autre fan a loué les capacités de danse de Kiara en disant: « Je pense qu’elle peut être la prochaine Madhuri Dixit en devenir! ». Un autre fan a commenté: « J’adore regarder comment ces grandes chansons sont faites, tellement cool ».

Satyaprem Ki Katha est sorti en salles le 29 juin. Le film est un drame romantique, réalisé par Sameer Vidwans et produit par Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora. Le film fait l’unanimité auprès des cinéphiles.

