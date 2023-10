Kiara Advani, qui s’est mariée avec l’amour de sa vie, Sidharth Malhotra lors d’une cérémonie de mariage royal en février 2023, est prête à célébrer son premier Karwa Chauth. L’actrice est tombée amoureuse de Sidharth sur les tournages de leur film « Shershaah » et depuis, elle n’a plus eu de retour en arrière. Ils sont sans aucun doute l’un des couples les plus aimés que nous ayons à Bollywood. Leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux deviennent rapidement virales. Leurs fans ont tout simplement hâte de voir à quel point leur premier Karwa Chauth serait spécial.