Kiara Advani, mariage Sidharth Malhotra: Shahid Kapoor, Karan Johar et d’autres invités atteignent Jaisalmer [Watch Video]

Mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra : Le mariage très attendu de Sidharth Malhotra et Kiara Advani devrait avoir lieu le 6 février 2023 à Jaisalmer. Des invités, dont Shahid Kapoor et Karan Johar, ont commencé à arriver sur les lieux en vue du grand jour. Les fans attendent avec impatience les noces du couple populaire de Bollywood et seront certainement ravis par cet événement étoilé. Alors qu’il ne reste qu’une journée, l’excitation est à son comble alors que les gens ont hâte de voir les tourtereaux se marier. Ce sera certainement une affaire somptueuse et inoubliable.