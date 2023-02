Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra : Sabyasachi Mangalsutra minimaliste de l’actrice coûte une BOMBE ; voici combien la Dulha a fait des folies dessus

Sidharth Malhotra et Kiara Advani a régné sur les réseaux sociaux au cours de la semaine grâce à leur gros mariage indien. Ils se sont mariés le 7 février 2023 à Jaisalmer. Le couple avait réservé le magnifique palais de Suryagarh pour le grand rendez-vous qui a duré près de trois jours. Après le mariage, Sidharth et Kiara ont partagé leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux qui sont devenues virales en un rien de temps. À tel point que la publication de Kiara est devenue la publication la plus appréciée sur les réseaux sociaux. De la couture de mariage de Manish Malhotra à la magnifique Mangalsutra – tout a été mis en évidence. Mais connaissez-vous le prix du mangalsutra minimaliste ?

Le coût du mangalsutra de Kiara Advani vous laissera étourdi

Alors que Kiara Advani faisait sa première apparition après le mariage avec Sidharth Malhotra, les fans ont eu un aperçu de son délicat mangalsutra qui a un gros diamant entre les deux retenu par des perles noires. Apparemment, la magnifique pièce est de la création de Sabyasachi. Le nom lui-même suffit pour savoir que ça coûte une bombe. Tel que rapporté par Aaj Tak, le mangalsutra petit, délicat mais élégant de Kiara a coûté à Sidharth Malhotra près de Rs 2 crore. QUOI!

Découvrez la vidéo de Sidharth Malhotra et Kiara Advani ci-dessous :

Maintenant, Sidharth Malhotra et Kiara Advani organiseraient une réception à Mumbai le 12 février. Ils se sont rendus à Delhi après leur mariage pour visiter la maison de Sidharth Malhotra. Le nouveau dulhan a obtenu une entrée dhamakedar dans la maison sur les rythmes du dhol. Une cérémonie de grah pravesh aurait eu lieu après laquelle une petite réception aurait eu lieu à Delhi.

Alors que Karan Johar, Shahid Kapoor, Mira Rajput Kapoor et Juhi Chawla ont assisté au grand mariage, la réception de Mumbai devrait voir qui est qui de l’industrie faire sentir sa présence. Nous avons hâte de voir les looks magnifiques des jeunes mariés depuis leur réception.