Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra : les jeunes mariés touchent les cœurs avec leur douce note de remerciement pour les invités ; lire ici

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés au palais Suryagarh à Jaisalmer le 7 février. Ils se sont mariés selon la tradition royale en présence d’amis proches et de leur famille. Le même jour, le couple a publié des photos sur les réseaux sociaux de l’affaire proche qui a cassé Internet. Les fans sont en admiration devant les jeunes mariés. Maintenant, une note réconfortante du couple pour l’invité au mariage est devenue virale. Ils ont remercié les invités qui les ont rejoints lors de leur journée spéciale en écrivant un doux message.

Dans la note, Sidharth et Kiara ont remercié tous ceux qui les ont rejoints pour avoir partagé la joie de leur mariage. Ils ont la chance d’avoir une famille et des amis merveilleux dans leur vie qui ont voyagé de près et de loin pour célébrer avec eux. Ils ont en outre demandé aux participants de créer des souvenirs avec eux alors qu’ils célébraient leur première soirée en tant que couple marié. La note s’est terminée avec amour Kiara & Sid.

Tous les proches et chers de Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont envolés pour Jaisalmer, au Rajasthan, pour assister à leur mariage. Environ 100 à 150 invités ont été invités, y compris des amis proches, des parents et des collègues de l’industrie. Beaucoup de Bollywood ont pris le temps de leur emploi du temps chargé pour célébrer le mariage de Sid Kiara. Le réalisateur Karan Johar, Shahid Kapoor, sa femme Mira Kapoor, Juhi Chawla et Varun Dhawan, entre autres, étaient présents pour la spéciale

Après le mariage, le nouveau couple a été aperçu ensemble à l’aéroport de Jaisalmer. Le couple s’est ensuite envolé pour Delhi et a organisé une grande réception pour la famille du côté du marié. La célébration ne s’arrête pas là, elle sera suivie d’une réception à Mumbai pour la fraternité cinématographique. Apparemment, la réception aura lieu à St. Regis le 12 février. Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont également vendu leurs films de mariage directement sur la plateforme OTT Amazon Prime Video.