Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra : le mehendi de la mariée a un lien particulier avec le voyage du duo [Watch Video]

Selon une source proche du couple, Kiara Advani envisage d'avoir un mehendi de mariée indien traditionnel sur les mains et les jambes pour son mariage avec Sidharth Malhotra. La source a partagé : "Kiara veut un mehendi indien traditionnel à part entière qui s'étend jusqu'aux coudes, qui sera inspiré par son histoire d'amour avec Sidharth." La célèbre artiste mehendi Veena Nagda, qui a déjà travaillé avec Kiara pour une publicité, créera les dessins. Veena a également créé mehendi pour d'autres couples de Bollywood bien connus tels que Ranveer Singh et Deepika Padukone, Varun Dhawan et Natasha Dhawan, et Kajal Aggarwal et Gautam Kitchlu. Kiara devrait faire une pause après son mariage.