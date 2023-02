Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra : la mariée danse dans l’allée, laisse le marié rougir dans cette vidéo de rêve [Watch]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani, le couple le plus sexy de Bollywood, se sont récemment mariés et ont partagé leurs photos de mariage le 7 février. L’amour entre eux est évident et les fans s’évanouissent devant leur chimie. Le couple a récemment partagé une vidéo de mariage sur son Instagram qui capture l’amour et la joie de leur journée spéciale. Kiara fait une grande entrée sur l’air de “Ranjha” tandis que Sidharth ne peut détacher ses yeux de sa mariée. La vidéo présente leur chimie électrisante alors qu’ils échangent le varmala et scellent l’accord avec un baiser. La vidéo est une représentation parfaite de leur amour et de l’excitation du jour de leur mariage.