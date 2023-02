Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra: la future mariée brille alors qu’elle part pour Jaisalmer avec sa famille pour son gros shaadi de Bollywood

Un autre gros mariage Bollywood est en route. Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier dans les prochains jours. Selon les informations, le duo va se marier le 6 janvier dans un palais de Jaisalmer. Aujourd’hui, Kiara Advani a été papotée à l’aéroport avec sa famille et elle semble se diriger vers Jaisalmer pour son mariage. Elle avait l’air rayonnante et comment elle souriait aux paparazzi vêtus d’une tenue blanche et blanche. Elle portait une écharpe rose avec elle. Bien sûr, ce sourire sur son visage montre à quel point elle est excitée pour son grand jour. Nous avons hâte de voir leurs photos en tant que mariés.