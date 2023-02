Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra : Anushka Sharma commence à être tendance après la sortie des premières photos ; les internautes disent: “Les couples de Bollywood les ont cosplayés”

Aujourd’hui, les fans de Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont eu les premières photos du couple après une longue attente. La mariée a choisi un lehenga rose clair avec un soupçon de magenta au niveau du voile. Sidharth Malhotra portait un sherwani doré pour l’occasion. Kiara Advani a abandonné le rouge traditionnel pour une nuance de rose rappelant ce qu’Anushka Sharma portait pour ses noces. Les internautes ont remarqué la même chose. Virat Kohli avait choisi un sherwani blanc pour son mariage. Il semble que le design de Manish Malhotra pour Kiara Advani n’ait pas beaucoup impressionné les médias sociaux.

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés dans le magnifique palais de Suryagarh, à Jaisalmer. Les internautes pensent que le mariage d’Anushka Sharma et de Virat Kohli est devenu un modèle pour tous les couples de Bollywood. Des photos similaires près du mandap aux teintes pastel, les deux ont établi la norme d’or. Voici un aperçu des tweets…

Je les ai trouvés meilleurs jusqu’à ce que je voie l’apparence et la tenue de Sid aujourd’hui Mais oui virat et anushka sont des créateurs de tendances pour le look sans maquillage, le mariage à destination, cette combinaison de couleurs et ce concept de simplicité pas celui de fantaisie Khadija (@khadijadtweets) 7 février 2023

je pense qu’elle l’est. Anushka a lancé la tendance, je suppose que c’est pourquoi elle est>>> Feroz Barozai (@BarozaiFeroz) 7 février 2023

Anushka a lancé la tendance des tons pastel dans les mariages. (@Mishafirdous) 7 février 2023

partout où je vais, je vois virat et anushka face https://t.co/SkV26yPHx7 Yash Chaudhary (@cheelmaaro) 7 février 2023

Anushka a réinitialisé la scène du mariage Deepu a réinitialisé lehenga pour la plupart des mariées à travers l’Inde avec ses reines sabya dupatta https://t.co/eDVTfWvx0j le petit papa de papa (@bareilykibarfi) 7 février 2023

Tendance pastel, tendance mariage à destination, tendance mariage intimiste sab in logo ne hi start kiya hai ??? Biii ? (@vaishnavi167) 7 février 2023

Manish Malhotra a conçu plus de 100 vêtements pour ce mariage uniquement pour que les tenues ressemblent à celles de Virat et Anushka https://t.co/8sAxoOXzDv Rishhaye (@rishhaye) 7 février 2023

Anushka et Virat se sont mariés en 2017 et les couples de Bollywood les cosplayent depuis. Rutaba | (@rtnvir) 7 février 2023

Le choix de la palette de couleurs d’Anushka Sharma pour son mariage fait désormais officiellement partie des livres d’histoire. Capitaine Lévi (@Adityataode) 7 février 2023

Nous pouvons voir que les gens considèrent Virat Kohli et Anushka Sharma comme les vrais OG en ce qui concerne le concept de mariages à destination, de teintes pastel et de superbes photos. Eh bien, chaque couple est spécial à sa manière. Nous félicitons Kiara Advani et Sidharth Malhotra !