Kiara Advani fêtera son anniversaire avec Sidharth Malhotra à Dubaï ; pose avec un fan avant leur célébration

Le couple Shershaah Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont adorés par beaucoup. C’est son anniversaire demain, et elle le passe avec son prétendu petit ami. Il semble que les deux aient pris une petite pause pour sa journée spéciale. Les paps n’ont pas réussi à les cliquer ensemble à l’aéroport, donc c’est une énorme surprise. Sur la photo, on peut voir Kiara Advani en pantalon noir et un top avec une brassière. Sidharth Malhotra est vêtu simplement d’une chemise et d’un jean. Les fans des deux seront ravis de voir le bonheur se rétablir dans leur paradis. Il y a quelques jours, tout le monde était tendu à cause des rumeurs de rupture.

Il semble que la famille de Kiara Advani soit également partie avec elle. Une autre fan a pris une photo avec son frère Mishaal et elle. Avec deux films à succès d’affilée, Kiara Advani règne en maître.

Sid, kiara et son frère mishaal ont été repérés au centre commercial de dubai hier ??#sidkiara #SidharthMalhotra #KiaraAdvani pic.twitter.com/hH7LremBKA Sidkiara ? (@loveSidkiara1) 30 juillet 2022

Les deux s’étaient en quelque sorte séparés il y a quelque temps, mais il semble qu’ils aient résolu leurs problèmes et soient revenus. Les fans ont été rassurés après qu’une vidéo d’eux dansant ensemble à la fête de Karan Johar soit devenue virale. Il semble que le cinéaste était mécontent de la nouvelle de leur séparation et a décidé de discuter avec les deux. Le couple star avait encore beaucoup d’amour en eux et a décidé de donner une seconde chance aux choses.

Le couple a eu un immense amour en tant que capitaine Vikram Batra et Dimple Cheema à Shershaah. Les fans sont tombés amoureux et comment. La carrière de Sidharth Malhotra a également repris après le film. Bhool Bhulaiyaa 2 de Kiara Advani a touché la barre des 200 crores Rs au box-office.