Kiara Advani fête son anniversaire en plongeant dans l’océan avec son cher mari, Sidharth Malhotra ; la vidéo hurle de plaisir [WATCH]

Kiara Advani s’est confortablement fait une place dans l’industrie cinématographique. En fait, elle fait maintenant partie des A-listers avec des succès consécutifs à son nom. De Kabir Singh, Shershaah, JuggJugg Jeeyo à son dernier SatyaPrem Ki Katha, est l’une des rares actrices à n’avoir livré que des tubes ces derniers temps. De plus, sa vie personnelle a également été très bonne. L’actrice s’est mariée avec l’amour de sa vie Sidharth Malhotra et les deux peignent la ville en rouge avec leur amour. C’est son anniversaire aujourd’hui et elle organise un gala avec son mari le plus cher. La récente vidéo partagée par elle en est la preuve.

Voici comment Kiara Advani a fêté son anniversaire avec Sidharth Malhotra

Kiara Advani s’est rendue sur son compte de réseau social pour partager une vidéo amusante de son dernier voyage avec Sidharth Malhotra. Tous les deux sautent dans l’océan bleu clair pour sonner son anniversaire. Ils semblent excités et comment ! Et pourquoi pas, c’est l’une des meilleures choses à faire si vous êtes un bébé aquatique. Kiara Advani peut être vue dans un maillot de bain noir tandis que le beau gosse est dans son caleçon rouge. Les deux ont l’air super heureux alors qu’ils flottent dans l’eau après leur saut. Ils passent définitivement le meilleur moment de leur vie. Elle a partagé la vidéo avec la légende : « Joyeux anniversaire à moieeee #béni #reconnaissant pour chaque jour et tout l’amour. »

Découvrez la vidéo de Kiara Advani et Sidharth Malhotra ci-dessous :

C’est en février que Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés. Ils ont eu un mariage royal au palais Suryagarh à Jaisalmer. C’était un mariage intime avec seulement une poignée de personnes de l’industrie invitées. Shahid Kapoor à Isha Ambani étaient sur la liste des invités. Leurs photos et vidéos officielles de mariage ont fait exploser Internet. Le couple spécial a fait peaufiner la chanson de Ranja pour leur vidéo de mariage.