Kiara Advani exhibe un corps chaud et tonique en bikini jaune, selon la rumeur, le beau Sidharth Malhotra réagit

Kiara Advani est sans aucun doute l’une des divas les plus chaudes de Bollywood. L’actrice de Bollywood, qui a été vue pour la dernière fois dans ‘Indoo Ki Jawani’, casse Internet ces jours-ci avec ses photos et vidéos de retour. Kiara le dimanche 4 juillet, est allé sur son Instagram et a déposé une superbe photo de bikini de son voyage aux Maldives.

Sur la photo, on peut voir Kiara exhibant son corps chaud et tonique dans un bikini jaune. Elle a associé le look à une cape blanche et à un chapeau sombrero de couleur beige. Kiara peut être vue en train de poser pour la caméra près de la piscine avec un beau ciel bleu et de l’eau en arrière-plan.

Le petit ami de Kiara, l’acteur Sidharth Malhotra a aimé sa photo. Les acteurs Sara Ali Khan, Tiger Shroff, Varun Dhawan, Arjun Kapoor et Hrithik Roshan, Navya Naveli Nanda, entre autres, ont également tapé deux fois sur la photo. Janhvi Kapoor s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: « Écoutez !! » avec des emojis de feu tandis que Bhumi Pednekar a commenté « Babe » avec un emoji de feu. Masaba Gupta a également écrit « Hot stuff », avec des emojis de feu dans les commentaires.

Le mois dernier, Kiara a partagé une bobine sur Instagram donnant aux fans un aperçu de son séjour luxueux et amusant aux Maldives lors de sa dernière visite. L’actrice était superbe dans un bikini rose, un maquillage minimal et de grandes boucles d’oreilles en or.

Kiara a récemment fait la une des journaux après que des photos de son coup du chapeau pour l’as du photographe Dabboo Ratnani ont éclaté sur Internet. Posant sur le sable, Kiara a l’air séduisante alors qu’elle regardait dans l’objectif de la caméra et prenait la pose. C’était sa troisième photo de calendrier pour Dabboo Ratnani. L’année dernière, la photo de Kiara pour le calendrier de Daboo a fait la une des journaux enflammant Internet pour avoir posé avec juste une feuille. C’est la troisième fois de suite que Kiara tire pour le calendrier.

Côté travail, Kiara sera ensuite vue dans ‘Shershaah’ face à Sidharth Malhotra. Elle a également « Bhool Bhulaiyaa 2 » et « Jug Jug Jeeyo » dans le pipeline.