Kiara Advani exhibant son sindoor dans ces ensembles noirs nous donne des vibrations majeures de dulhan new age [Watch video]

Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont fait leur première apparition à l’aéroport en tant que mari et femme et ont envoyé un effondrement à leurs fans. Kiara a enfilé un long sindoor alors qu’elle gardait sa tenue décontractée et donnait de grandes vibrations new-age dulhan. Kiara n’est pas du tout typique, tout comme son mariage. Kiara portait des ensembles noirs avec un châle gris et était jolie car elle le gardait minimal. L’éclat de la nouvelle mariée de Kiara sur son visage était incontournable et les fans ne peuvent pas arrêter de s’évanouir devant leur chimie étincelante. Les fans de Sidra ont comblé tout l’amour des jeunes mariés et ont même affirmé qu’ils manifestaient leur mariage depuis leur rencontre.

Regardez la vidéo de Kiara Advani exhibant joyeusement son long sindoor alors qu’elle pose avec son mari Sidharth Malhotra à l’aéroport pour la première fois

Kiara Advani avait l’air extrêmement heureuse alors qu’elle saluait les fans et reconnaissait tous leurs vœux de félicitations. Sidharth Malhotra, le marié de la ville a fait tourner les têtes avec son air fanfaron. Sidharth a montré son côté chevaleresque en ouvrant la portière de la voiture pour sa femme bien-aimée Kiara et ils ont tous les deux posé joyeusement ensemble et instantanément vous aurez envie de dire : « Haye nazar na lag.

Kiara et Sidharth seraient en train de partir pour sa maison de Delhi car il y aura une petite réception pour les amis et la famille de Sidharth. Le couple Shershaah s’est marié le 7 février 2023 au palais de Suryagarh et leurs photos de mariage semblaient tout à fait rêveuses et vous ont fait retomber amoureux d’eux. Le mariage de Sidharth et Kiara a duré trois jours et le couple aurait dépensé environ 6 crores pour leur mariage car tout était ROYAL. Sidharth et Kiara se sont rencontrés à la fête de Karan Johar et plus tard ils sont tombés amoureux en travaillant ensemble à Shershaah et depuis lors, ils sont inséparables.