Kiara Advani étourdit en tant que mariée dans un lehenga rouge vif; les fans disent, ‘Sidharth Malhotra abhi jaldi shadi kar bhi lo’ [WATCH VIDEO]

Kiara Advani et Sidharth Malhotra on dit qu’ils sont en couple. Leur chimie à Shershaah crépitait et leurs fans étaient impatients de se marier. Les rumeurs selon lesquelles ils se seraient mariés cette année font le tour d’Internet. Il se murmure que Sidharth et Kiara se marieront au mois de février au Jaisalmer’s Palace Hotel. Les deux stars ont gardé un silence stoïque sur le même. Mais alors que les rumeurs deviennent virales, une publicité mettant en vedette Kiara Advani en tant que mariée a attiré l’attention des fans.

Les fans de Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont hâte de se marier

Kiara Advani a figuré dans une marque de vêtements de mariée et tout ce dont les fans peuvent parler de son mariage avec Sidharth Malhotra. L’actrice de Bhool Bhulaiyaa 2 est magnifique et comment dans un lehenga rouge et de magnifiques bijoux. La publicité montre qu’en tant que mariée, elle emporte avec elle tous ses souvenirs d’enfance et plus encore. Alors qu’elle partageait la vidéo sur son compte Instagram, beaucoup l’ont interrogée sur son mariage avec Sidharth Malhotra. Les fans lui ont demandé de révéler la date du mariage. Certains ont également fait remarquer que Sidharth Malhotra aurait semblé beaucoup mieux en tant que marié dans cette publicité.

Découvrez la vidéo de Kiara Advani et les commentaires ci-dessous :

On dirait qu’il y en a beaucoup qui attendent que Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marient au plus vite. Nous aussi nous le voulons ! Souvent, Sid et Kiara ont laissé tomber des indices sur leur relation. Ils ont fait des voyages ensemble et même assisté à des fêtes. Chaque fois qu’ils sont repérés ensemble, les fans de SidKiara deviennent fous pour les deux.

Récemment, une vidéo de Sidharth Malhotra est également devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle il est devenu timide lorsqu’on lui a posé des questions sur son mariage.

Regardez la vidéo ci-dessous :

