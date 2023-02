Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont mariés : cadeaux personnalisés, sucreries et namkeens du Rajasthan, safari dans le désert et bien plus attendent les invités [Exclusive]

Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont maintenant mariés. Ils ont pris leurs pheras en grande pompe et avec tous leurs amis les plus proches et leur famille présents au palais Suryagarh de Jaisalmer. Le dulha et le dulhan ont choisi des teintes d’argent, d’or et de rose pour leur grand jour et nous attendons de les voir comme mari et femme.

Cependant, nous avons appris quelque chose d’intéressant sur ce qui attend la famille et les amis du couple Advani-Malhotra. Une source nous apprend que la soirée est loin d’être terminée. Les festivités se poursuivront toute la nuit avec cocktail et soirée DJ. Nous pouvons nous attendre à ce que Sid et Kiara sortent de leur sherwani et de leur lehenga et entrent dans quelque chose d’éblouissant, de scintillant pour la même chose.

Et pas seulement cela, la source révèle que Sidharth et Kiara voulaient que leur shaadi soit très spécial et mémorable pour tous les participants et qu’ils ont donc eu une excellente idée. “Ils ont des cadeaux personnalisés pour tous les invités. C’est une sorte de souvenir lié au mariage de Sid-Kiara. Il y a aussi des bonbons du Rajasthan et des paniers de namkeens pour tous les invités sous forme de bayana (boîtes avec de délicieuses friandises traditionnelles données aux invités après le mariage )”, révèle la source.

En dehors de cela, il y a des invités qui ont des heures et des jours différents pour quitter le palais de Suryagarh. Donc, pour les garder captivés, un safari dans le désert et une visite des sites touristiques à proximité de Jaisalmer ont été organisés pour les invités demain et après-demain. “La plupart des invités devraient partir jeudi soir, seuls quelques proches partiront vendredi et samedi”, partage encore la source.

Eh bien, quel mariage est tout ce que nous pouvons dire. Nous souhaitons aux jeunes mariés une vie heureuse à venir.