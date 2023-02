Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont désormais officiellement mari et femme

Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont maintenant officiellement mariés. Le dernier mari et femme de Bollywood se sont mariés dans un style traditionnel indien au palais Suryagarh à Jaisalmer Rajasthan le 7 février 2023. Les pheras ont été suivis par leur famille et leurs amis les plus proches. Le couple était vêtu de sherwani et de lehenga de teinte argentée et dorée, assortis l’un à l’autre, alors qu’ils étaient liés par un mariage sacré.

Des sources disent que toute la fête de mariage s’est bien amusée pendant le baarat. “Que ce soit les ladkewaalas ou les ladkiwaalas, tout le monde a dansé sur les rythmes du dhol. C’était comme une grande fête avec tant de teintes qui se réunissaient, avec tout le monde dans des parures traditionnelles et le magnifique emplacement du baraat et des pheras, c’était aussi pittoresque que possible Tout droit sorti d’un grand mariage Bollywood comme on en voit dans les films”, révèle une source.

Et la fête n’est pas encore finie. Selon des sources, le couple célébrera son union ce soir avec ses amis et sa famille lors d’une soirée cocktail avec le DJ jouant des numéros de danse groovy qui rempliront l’air du palais de Suryagarh. Le couple a réservé le palais jusqu’à la fin de la semaine et il semble qu’ils auront du temps libre avec leurs deux familles avant de rentrer à Mumbai. Il existe également des rituels post-mariage punjabi et sindhi auxquels les deux participeront avec leurs familles.

Les deux Sidharth Malhotra et Kiara Advani partagez un grand lien avec les autres familles, alias leurs regards sasuraux et nous avons hâte d’avoir un aperçu de la même chose dans les photos de mariage qui commenceront bientôt à nous arriver.