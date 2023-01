Kiara Advani et Sidharth Malhotra se regardent dans les yeux le jour de son anniversaire, Ananya Panday dit qu’elle a pris cette photo

Sidharth Malhotra fête ses 38 ans le lundi 16 janvier. À cette occasion spéciale, Kiara Advani a laissé tomber une photo panoramique lui souhaitant. Sur la photo, on voit les tourtereaux supposés se regarder dans les yeux sur un magnifique fond de vue panoramique.

Partageant la photo, Kiara a écrit : “Whatcha lookin at birthday boy” et a ajouté un gâteau, un singe, des confettis et des yeux remplis d’emoji en forme de cœur. Le garçon d’anniversaire porte une casquette à imprimé camouflage avec une veste noire, tandis que l’actrice porte une casquette verte. Ananya Panday s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit : “Je pense que j’ai pris cette photo les mignonnes !!!!”.





La photo provient des dernières vacances du Nouvel An de Sidharth et Kiara à Ranthambore, au cours desquelles ils ont été rejoints par Ananya Panday et Ishaan Khatter qui sortaient ensemble à l’époque. Dans l’épisode de Koffee With Karan l’année dernière, Ishaan a confirmé sa rupture avec sa co-star de Khaali Peeli, Ananya.

Pour en revenir aux stars de Shershaah, la rumeur veut que les deux stars se marient au Jaisalmer Palace Hotel le 6 février 2023. Les deux acteurs n’ont pas encore confirmé leur relation, mais ont souvent parlé de mutuellement dans leurs entretiens respectifs.

Une source a été citée disant à ETimes, “Sidharth et Kiara vont se marier le 6 février. Leurs fonctions pré-mariage auront lieu les 4 et 5 février, où leurs invités et leurs familles célébreront les cérémonies coutumières, mehendi, haldi et Sangeet . Le mariage aura lieu le 6. Le mariage devrait avoir lieu à l’hôtel Jaisalmer Palace. Ce sera un événement somptueux avec une haute sécurité.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Sidharth sera ensuite vue dans le thriller d’espionnage Mission Majnu, qui sortira sur la plateforme de streaming Netflix le 20 janvier. La prochaine sortie de Kiara est Satyaprem Ki Katha avec sa co-star de Bhool Bhulaiyaa 2 Kartik Aaryan et devrait sortir en salles le 29 juin de cette année.