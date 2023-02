Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont-ils signé un contrat de trois films avec Karan Johar ? [Exclusive]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont bientôt se remettre au travail après les festivités de leur mariage et il y a un buzz que le mari et la femme vont travailler ensemble dans la nouvelle comédie romantique de Shashank Khaitan. Et maintenant, nous apprenons qu’un couple bien-aimé de Bollywood a signé un contrat de trois films avec Dharma Production de Karan Johar et ce sera similaire à la série Dulhania de Varun Dhawan et Alia Bhatt. L’initié révèle que Sidharth et Kiara sont maintenant le couple puissant de Bollywood et que presque tous les producteurs et réalisateurs veulent signer ce couple, mais en parlant de Karan Johar, c’est lui qui leur a fait la plus grande pause à Bollywood et leurs jeux ont été modifiés. Ils ont même été accueillis par Karan Johar.

L’initié révèle que Sidharth et Kiara ont signé ce contrat de trois films avec Karan Johar il y a longtemps et qu’ils commenceront bientôt pour le premier. Cependant, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Pour l’instant, ils ont tous les deux leurs projets respectifs en main et plus tard au milieu de l’année, ils commenceront à travailler ensemble sur un film. La chimie crépitante de Sidharth et Kiara crée des feux d’artifice à l’écran avec Shershaah et comment les fans ne peuvent pas attendre que les tourtereaux reviennent à l’écran.

Sidharth et Kiara se sont mariés le 7 février 2023 et leurs premières photos de mariage ont pris d’assaut Internet, et elles ont réussi à être la photo la plus appréciée sur Instagram indien. En ce moment, Sid et Kiara sont à Delhi pour leur réception de mariage et nous avons hâte d’avoir un aperçu de cette belle jeune mariée. Sidharth ad Kiara travaillera après que Shershaah ait été confirmé par le couple lui-même sur Instagram en direct alors qu’ils taquinaient leurs fans sur le fait de se réunir pour toujours et c’est à ce moment-là qu’il les a vus se marier bientôt.