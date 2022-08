Kiara Advani et la jumelle Sidharth Malhotra en noir à leur retour de vacances à Dubaï, les internautes disent “mariez-vous les gars”

Kiara Advani a eu 30 ans le 31 juillet et s’est envolée pour Dubaï avec son petit ami présumé Sidharth Malhotra pour célébrer son occasion spéciale. Les acteurs, qui ont partagé une grande chimie romantique dans le film acclamé par la critique Shershaah l’année dernière, sont retournés à Mumbai tard dans la nuit le lundi 1er août.

Kiara et Sidharth ont été aperçus à l’aéroport dans leurs tenues décontractées noires et leur vidéo, partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani, est devenue virale sur Internet. Alors que les photographes n’arrêtaient pas de cliquer sur leurs photos, l’acteur de Kapoor & Sons s’est irrité contre eux et leur a demandé d’arrêter de prendre leurs photos.

Les internautes ont versé leur amour sur le couple supposé dans la section des commentaires. Un internaute a écrit : « Mariez-vous les gars », tandis qu’un autre utilisateur d’Instagram a commenté : « Inko sath dekhakar alag hi khushi milti hai (Les voir ensemble me rend extrêmement heureux) ». “Ils ont l’air si parfaits”, a lu un autre commentaire.





Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels après avoir fréquenté pendant plus d’un an, Sidharth et Kiara se dirigeaient vers une rupture. Cependant, ces rumeurs ont été annulées lorsque le duo a été repéré à la fête du 50e anniversaire de Karan Johar, lors d’une récente soirée de remise de prix et lors de la récente projection de JugJugg Jeeyo d’Advani.

LIRE | Kiara Advani aborde sa relation supposée avec Sidharth Malhotra, dit “Je suis heureuse …”

En attendant, côté travail, les deux acteurs ont des films intéressants dans leur cagnotte. Sidharth sera ensuite vu dans le thriller d’espionnage Mission Majnu qui marque également les débuts à Bollywood de la sensation sudiste Rashmika Mandanna, une franchise d’action Yodha et la comédie Dieu merci dans son pipeline.

Après Bhool Bhulaiyaa 2 et JugJugg Jeeyo, Kiara sera à l’affiche de la comédie romantique Govinda Naam Mera aux côtés de Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar. Elle est également la vedette du film encore sans titre RC15 avec la superstar Telugu Ram Charan. Le film à gros budget est réalisé par Shankar d’Enthiran, 2.0 et de renommée indienne.