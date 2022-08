Kiara Advani est malmenée pour avoir laissé un agent de sécurité lui tenir un parapluie ; la question des internautes, ‘Qu’est-il arrivé à vos mains?’ [Watch]

Kiara Advani a été aperçue dans la ville alors qu’elle se rendait à la jetée pour son tournage. Comme c’est la mousson, on s’attend à ce que tout le monde porte son parapluie, tandis que les actrices de Bollywood choisissent souvent de ne pas tenir les parapluies pour elles-mêmes, mais leurs garçons personnels le font pour elles. Et Kiara a été malmenée pour avoir laissé l’agent de sécurité lui tenir un parapluie car elle n’y parviendrait pas car il était énorme. Les internautes critiquent l’actrice de Jug Jug Jeeyo et remettent en question son privilège. Un utilisateur a dit : “Je ne comprends pas qu’elle ne puisse pas tenir son parapluie, cela aurait été facile”. Un autre utilisateur a écrit: “Qu’est-ce qui ne va pas avec ses mains, elle ne peut pas tenir son parapluie”. De toute façon, Kiara avait l’air mécontente de ce parapluie car cela l’aidait beaucoup.