Kiara Advani est magnifique à couper le souffle en lehnga rose, découvrez les autres mariées de B-town qui ont abandonné le rouge ordinaire [Watch Video]

Les mariées de B-town qui ont abandonné le rouge ordinaire : L’actrice de Bollywood Kiara Advani portait un Manish Malhotra lehenga rose le jour de son mariage, orné de broderies complexes inspirées de l’amour du couple pour Rome. Le lehenga était complété par une dupatta festonnée, des choodas roses ombrés et des kaliras en cristal. Les bijoux de Kiara étaient de Manish Malhotra et se composaient de diamants et d’émeraudes, ajoutant la touche parfaite à sa tenue pastel. Elle avait l’air de la royauté dans son superbe ensemble, montrant que les tenues de mariage pastel sont rafraîchissantes et ajoutent de l’élégance au look de la mariée. Découvrez quelles autres célébrités de Bollywood optent pour des couleurs pastel et abandonnent les couleurs rouges traditionnelles. Regarde des vidéos.