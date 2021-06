Kiara Advani est-elle la « trop bonne » photographe derrière la photo ensoleillée de Sidharth Malhotra ? Trouver

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se fréquentent depuis un certain temps déjà. Les acteurs n’ont jamais confirmé les informations mais ont fait plusieurs apparitions publiques ensemble. De plus, ils ont même voyagé aux Maldives en 2020 et leurs photos et vidéos sont devenues virales sur Internet en un rien de temps. Maintenant, Sidharth est allé sur sa page Instagram et a partagé une photo de retour dans laquelle il se fait bronzer.

Sur la photo « sans filtre », l’acteur arbore un beau look avec un gilet imprimé et un short orange. Ses mains sont toutes sablonneuses et il a complété son look avec des nuances teintées. En sous-titrant sa photo, Sidharth a écrit : « Chasing the sun. #nofilter. »

Il semble que la photo ait été cliquée par Kiara lors de leur voyage aux Maldives. L’acteur de « Kabir Singh » a commenté son message en déclarant: « Wow, le photographe est trop bon. »

Bien que la rumeur du couple n’ait pas parlé de leur relation, en mars 2021, lorsque Filmfare a demandé à Kiara la dernière fois qu’elle est allée à un rendez-vous, l’acteur a déclaré: « La dernière fois que j’ai eu un rendez-vous, c’était… C’était cette année. . Et cela ne fait que deux mois pour cette année, alors faites le calcul. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sidharth et Kiara sont tous prêts à faire équipe pour la première fois sur grand écran avec le film « Shershaah » réalisé par le cinéaste tamoul Vishnuvardhan dans ses débuts de réalisateur hindi. Le film produit par Karan Johar’s Dharma Productions est basé sur la vie du lauréat de Param Vir Chakra et capitaine de l’armée Vikram Batra.