Kiara Advani est-elle enceinte ? Sa dernière apparition fait se demander aux fans : « Bonne nouvelle aane wali hai kya ? »

Satyaprem Ki Katha: Les dernières photos de Kiara Advani ont déclenché des rumeurs de grossesse après que les fans ont repéré l’actrice avec une « bosse de bébé ». Kiara Advani est mariée à Siddharth Malhotra et est actuellement occupée par les promotions de Satya Prem Ki Katha dans lesquelles on la verra face à Kartik Aaryan. Samedi, une photo était à Jaipur pour promouvoir son film lorsque des photos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux, déclenchant des rumeurs de grossesse. Kiara Advani a été vue portant une bralette orange avec un blazer assorti et un pantalon. Alors que Kiara Advani était magnifique sur les photos, ce que les fans ont remarqué sur la photo en particulier était un ventre gonflé et allait bientôt se lancer dans des spéculations selon lesquelles elle pourrait être enceinte.