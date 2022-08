Kiara Advani écrit un message crypté pour son petit ami présumé, Sidharth Malhotra, dit “tu baatein toh badi badi karta tha …”

Vendredi, l’actrice de Bollywood Kiara Advani s’est rendue sur Instagram et a écrit une note énigmatique pour son petit ami présumé Sidharth Malhotra. Elle a écrit : « Sidharth Malhotra tu baatein to badi badi karta that, lekin tu bhi ‘loin des yeux, loin du cœur’ type ka banda nikala.





Dès qu’elle a partagé cela sur son compte Instagram, c’est devenu viral. Pendant ce temps, Kiara et Sidharth sont apparus ensemble dans le film Shamshera. Le film a tourné 1 vendredi, donc, certains fans prédisent que cela peut aussi être un coup de pub.





Alors que leur film tournait 1, l’actrice a écrit: “Un film, un an, un amour innombrable! À une histoire qui a suscité des émotions à travers le monde, gagnant des cœurs et des récompenses à profusion et laissant un impact d’une vie. # 1YearOfShershaah, “yeh dil gérez plus !”

Kiara Advani et ses rumeurs de liaison avec la co-vedette de Shershaah, Sidharth Malhotra, ne refusent jamais de ralentir. Leur histoire d’amour spéculée a été rapportée à plusieurs reprises. Cependant, les deux acteurs ont gardé un silence digne sur le même sujet. Kiara refuse de reconnaître ces rumeurs, mais elle répondra à ces rapports quand elle en aura envie. Tout en parlant à Navbharat Times, Advani a partagé son point de vue sur leur relation supposée et a signalé une rupture. Kiara a ajouté : “Je ne veux rien dire à ce sujet. Même quand je ne dis rien, les gens écrivent. Donc, quand je dis quelque chose, je ne sais pas ce que tout le monde écrira. Chaque fois que je sens que je vais certainement parler sur cette question. En ce moment, je suis très heureux dans ma vie personnelle et professionnelle.

Le duo rumeur Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont impressionné les masses avec leur chimie à l’écran à Shershaah. Depuis lors, leurs fans ont soif de les voir souvent à l’écran. Eh bien, il semble que leurs fans vont se régaler car Sidharth et Kiara se réuniront bientôt pour un film. Selon un autre rapport de India Today, le duo a été approché pour un drame romantique, et ils ont aimé le scénario. Cependant, ils n’ont pas encore signé sur les lignes pointillées. Le portail a cité une source qui a déclaré: “Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont en pourparlers pour un film romantique où ils seront jumelés. Alors que Sidharth et Kiara ont adoré le scénario, ils ne l’ont pas encore signé sur les lignes pointillées. ”