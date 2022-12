Kiara Advani, Disha Patani et plus de Bollywood DIVAS dans les robes roses les plus courtes

La semaine dernière, Tina Datta a réintégré la maison Bigg Boss 16 après avoir été éliminée en raison du moins grand nombre de votes. Cette semaine, Sajid Khan, Shiv Thakare, Shalin Bhanot et encore Tina Datta ont été nominés pour l’élimination. Et il semble que l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan verra enfin une expulsion cette semaine et cette fois, c’est Sajid Khan, qui aurait été montré à la porte de sortie.

Selon The Khabri, Sajid a été éliminé de la maison. Les fans ont exprimé leur bonheur et leur joie face à la possible expulsion de Sajid de la série. De nombreuses personnes ont commenté qu’Ankit Gupta, Nimrit Alhuwalia vont maintenant pleurer pour savoir qui les sauvera de l’élimination tandis que certaines personnes étaient d’avis que Shiv, MC Stan et Abdu brilleraient désormais à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16.

Exclusif et confirmé #SajidKhan A été éliminé de la maison Retweeter si heureux Le Khabri (@TheKhabriTweets) 16 décembre 2022

@thesparklish si c’est vrai je serai la personne la plus heureuse ?? centres commerciaux ? (@BaralMalika) 16 décembre 2022

?????? Décision de mât lia Ab wapis dekhna chalu karta hu #bb16 Aaj la semaine dernière k épisodes pauvres dekh lunga. #PriyankaChaharChoudhary Shubham (@shubhamk_001) 16 décembre 2022

Enfin Shiv, Mc Stan et Abdu brilleront davantage maintenant ZionRoseShahz (@RoseShahz) 16 décembre 2022

Après que Sajid, Shiv, Shalin et Tina aient été nommés lors de la tâche de nomination, un téléscripteur a montré dans l’épisode que les lignes de vote pour cette semaine resteront fermées car il pourrait n’y avoir aucune expulsion. Sajid a à peine été nominé et cette semaine marquera sa troisième nomination.

Les internautes avaient estimé que les créateurs de Bigg Boss 16 n’étaient pas d’humeur à être expulsés. De nombreuses personnes avaient exprimé leur déception face au format de l’absence d’expulsions. Une nouvelle promo avait également laissé entendre que Sajid pourrait rester dans l’émission. Actuellement, l’émission en est à ce troisième mois et compte 14 concurrents dans l’émission. Le dernier concurrent qui a été expulsé était Gautam Singh Vig. Après cela, le spectacle n’a eu aucune expulsion.

Pendant ce temps, Salman Khan sera vu scolariser Sajid Khan sur la farce jouée sur Abdu Rozik et confondre le sentiment du Tadjikistan pour Nimrit Kaur Ahluwalia. Sajid a suggéré à Abdu d’écrire «Joyeux anniversaire Nimmi» sur son corps pour souhaiter à Nimrit son anniversaire. Quand Abdu leur a demandé d’écrire « je t’aime » sur son dos, « j’aime tatti » était écrit sur son dos. Salman a dit à Sajid que lui aussi, comme beaucoup d’autres, n’aimait pas la blague. Sajid précise que ce n’était pas du tout aux dépens d’Abdu. Salman dit à Abdu la prochaine fois de ne pas tolérer de telles blagues.