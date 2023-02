Kiara Advani danse dans l’allée, partage un baiser rêveur avec Sidharth Malhotra dans une vidéo inédite du mariage

Quelques jours après leur mariage, Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont partagé un regard invisible sur les coulisses du jour J sur les réseaux sociaux. Kiara a partagé une vidéo de leur cérémonie de jaimala qui montrait l’actrice dansant dans l’allée et partageant un adorable moment romantique avec Sidharth. La courte vidéo a conquis le cœur des fans, qui l’ont qualifiée d’image parfaite.

Kiara a posté la vidéo de 90 secondes présentant un extrait de leur mariage, le sous-titrant avec leur date de mariage – 07.02.2023. La vidéo commence par une ouverture de porte géante et Kiara entrant dans la salle avec son frère et ses cousins. La mariée, vêtue d’un Manish Malhotra lehenga rose pastel, danse ensuite dans l’allée pendant que Raanjha, une chanson de leur film Shershaah joue. Sidharth tape en plaisantant sur sa montre pour indiquer qu’elle perd du temps.

La vidéo passe ensuite à leur jaimala lorsque Sidharth recule alors que Kiara tente de mettre la guirlande autour de son cou. L’acteur finit par céder alors que Kiara donne une expression exaspérée. Des confettis sont versés sur eux lors de la cérémonie de jaimala et le couple partage un baiser romantique et rêveur avec le magnifique lieu en arrière-plan. La vidéo se termine avec Sidharth et Kiara se regardant les mains jointes après leurs pheras plus tard dans la journée.





Réagissant à la vidéo, l’actrice Ananya Panday a commenté : “Trop mignon !” Rakul Preet Singh a ajouté: “Uff, j’ai des larmes.” D’autres célébrités comme Neetu Kapoor, Sayani Gupta, Siddhanth Kapoor et Prakruti Mishra ont également commenté, louant le couple.

Sidharth et Kiara se sont mariés le 7 février au palais Suryagarh de Jaisalmer lors d’une somptueuse cérémonie en présence de leurs amis proches et de leur famille. Parmi les participants figuraient Shahid Kapoor et Mira Kapoor, Karan Johar, Manish Malhotra, Armaan Jain et Isha Ambani. Le couple s’est rencontré sur les tournages de leur film Shershaah en 2021 et a commencé à sortir ensemble peu de temps après. Ils ont gardé leur relation secrète pendant très longtemps et ont même esquivé les questions de mariage jusqu’à récemment.