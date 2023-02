Kiara Advani atteint CETTE étape après s’être mariée avec Sidharth Malhotra; bat Alia Bhatt

Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont devenus le nouveau couple puissant de Bollywood, depuis que leurs fans de mariage deviennent gaga sur eux et ils ne peuvent pas se remettre du fait qu’ils sont enfin mariés car leurs fans ont manifesté qu’ils se réunissaient pour toujours. Les fans de Sidra ne peuvent contenir leur excitation et ils surfent constamment sur leurs photos sur les réseaux sociaux partagés par le couple. Et le buzz prétend que le message de mariage de Sidharth et Kiara a franchi toutes les étapes et est devenu le message de mariage le plus apprécié des couples de Bollywood par rapport à Alia Bhatt et Katrina Kaif.

Les premières photos de mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont obtenu plus de 13,48 millions de likes et c’est ainsi qu’est devenu le post aimé sur Instagram.

Alors que la première photo de mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor était tout à fait rêveuse, elle a reçu 13,19 millions de likes. Avec cela, Kiara et Sidharth sont devenus le couple puissant de la ville de clinquant et ont même réussi à battre la popularité d’Alia et de Ranbir.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal qui se sont mariées l’année dernière en décembre de la manière la plus rêveuse possible ont également atteint 12,5 millions de likes.

Hier soir, le couple de jeunes mariés Kiara et Sidharth a fait tourner les têtes alors qu’ils se sont jumelés en rouge et ont fait une entrée à l’aéroport de Delhi et étaient sur le chemin de la maison de Punjabi Munda Sidharth où ils ont accueilli le bahu dans un grand style punjabi et Kiara a saisi la journée en son coeur. Sidharth et Kiara ont dansé leur chaleur le jour de la puja Griha Pravesh et la vidéo du couple nouvellement marié devient virale et gagne les cœurs.