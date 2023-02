Kiara Advani approche du moment qu’elle attendait, Dulha Sidharth Malhotra est prête avec le baarat [Watch video]

Kiara Advani est prête à devenir la Dulhania de Sidharth Malhotra. Le Baarat est installé et cette vidéo virale du Baarat entrant dans le Suryagarh devient virale. Les fans sont ravis et comment ils deviennent gaga des préparatifs du mariage et ont insisté pour que Sidharth et Kiara partagent leurs photos de mariage et ils ne peuvent pas contenir leur excitation de les voir enfin en tant que mari et femme. Kiara portera la tenue la plus magnifique et la plus traditionnelle pour son mariage. On dit qu’elle portera Sabyasachi lehenga et qu’elle sera principalement de couleur rouge car elle symbolise l’amour. Sidharth portera un sherwani crème et les fans meurent d’envie de voir le Dulha. Le couple le plus magnifique sera un ensemble et le jour est arrivé.

Regardez la vidéo de Band Baaaja tout prêt alors que Kiara Advani attend Dulhe Raja Sidharth Malhotra

Phéras de Sidharth Malhotra et Kiara Advani

Kiara Advani et Sidharth Malhotra prendront des phéras autour de 2 à 4 aujourd’hui et les préparatifs ont été faits. le cheval a également atteint le palais de Suryagarh, Sidharth fera une entrée dans un style vaporeux en s’asseyant sur le cheval et en ramenant sa mariée à la maison. Les demoiselles d’honneur de Kiara Advani sont prêtes pour le ‘jhuta chuari rasam’ et les ladke waala sont également en alerte.

Regardez la vidéo du cheval prenant le palais de Suryagarh pour le baarat de Sidharth Malhotra.

Le mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra est considéré comme le mariage le plus cher de l’année. Apparemment, le couple Shershaah dépensera 6 cœurs pour leur mariage, car tout est royal et comment. Sidharth et Kiara se marieront après trois ans de leur relation et nous sommes tous prêts à embrasser le nouveau marié.