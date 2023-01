Kiara Advani appelle Sidharth Malhotra et Manish Malhotra ses « Malhotras préférés »

Kiara Advani et Sidharth Malhotra, l’un des couples les plus appréciés de Bollywood, ont été vus célébrer la nouvelle année ensemble à Dubaï. Au milieu de leurs rumeurs de mariage, dimanche, l’actrice de Shershah a partagé une photo d’elle profitant de la nouvelle année avec le créateur de mode Manish Malhotra et Sidharth Malhotra.

L’actrice a repartagé la photo sur son histoire Instagram qui a été initialement publiée par Manish Malhotra et l’a sous-titrée comme “Favourite Malhotras”. Initialement, Manish Malhotra a partagé une photo sur Instagram dans laquelle il s’est jumelé avec Sidharth Malhotra et Karan Johar en noir tandis que Kiara pouvait être vue magnifique dans une robe verte scintillante et a sous-titré la photo comme “Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année”.





Le couple rumeur a assisté à une fête du Nouvel An avec Karan Johar et Manish Malhotra. Parlant de la relation supposée entre Kiara Advani et Sidharth Malhotra, les deux se sont rapprochés alors qu’ils travaillaient pour le film Shershah et depuis lors, ils sont en pourparlers pour la chimie indéniable. L’actrice a même confirmé sur Koffee With Karan 7 qu’ils sont plus que des amis proches. Selon les médias, les tourtereaux devraient se marier en février à Jaisalmer.





Une source a été citée disant à ETimes, “Sidharth et Kiara vont se marier le 6 février. Leurs fonctions pré-mariage auront lieu les 4 et 5 février, où leurs invités et leurs familles célébreront les cérémonies coutumières, mehendi, haldi et Sangeet . Le mariage aura lieu le 6. Le mariage devrait avoir lieu à l’hôtel Jaisalmer Palace. Ce sera un événement somptueux avec une haute sécurité.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sidharth Malhotra sera vu dans un thriller d’espionnage face à la superstar féminine Rashmika Mandana, le film intitulé Mission Majnu devrait sortir le 20 janvier sur Netflix. D’autre part, la star de Govinda Naam Mera, Kiara Advani, sera vue aux côtés de Ram Charan dans la prochaine réalisation de Shankar et l’actrice jouera également le rôle principal dans Satyaprem Ki Katha, un film romantique musical mettant en vedette Kartik Aaryan.

