Kiara Advani agite le drapeau national et demande au personnel de la BSF de lui apprendre à tirer avec une arme à feu à la frontière de Wagah

L’actrice de Shershaah Kiara Advani s’est rendue à la frontière de Wagah à Amritsar et a passé du temps avec des soldats avant le Jour de l’Indépendance.

Mardi, des photos et des vidéos de l’actrice Kiara Advani ont fait surface après sa visite sur les lignes de l’armée à Amritsar. L’actrice, qui a joué Dimple Cheema dans le biopic du capitaine Vikram Batra, s’est rendue à la frontière de Wagah pour rendre hommage aux guerriers de la nation.

Kiara a été vue agitant le drapeau indien à la frontière indo-pakistanaise en plus de passer du temps avec les véritables héros de la nation qui lui ont appris à tirer avec une arme à feu. Sur les photos, on peut voir Kiara portant un costume vert clair et un salwar associé à un dupatta en filet blanc. L’actrice a exprimé son amour et sa gratitude aux guerriers indiens et s’est livrée à de nombreuses activités amusantes avec eux, notamment le tir au fusil et la plantation d’arbres.

Une vidéo montre un membre du personnel des BSF lui enseignant la bonne façon de tenir le drapeau, après quoi elle a également posé avec les soldats. Sur d’autres photos, on la voit vêtue d’une tenue blanche et beige, saluant et applaudissant avec les Jawans à la frontière de Wagha.





Kiara a été vue portant la même tenue ethnique verte qu’elle portait à la frontière de Wagah lorsqu’elle est arrivée à l’aéroport de Mumbai mardi. Kiara est récemment revenue d’Europe avec son mari et acteur Siddharth Malhotra après avoir célébré son 31e anniversaire. L’actrice avait posté une vidéo d’eux plongeant dans des eaux bleues sereines.

En plus de cela, Kiara était l’actrice principale de Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan. Elle a également descendu la rampe lors du défilé d’ouverture de Couture Week, arborant un élégant deux pièces rose. Son prochain projet est Game Changer avec la superstar Telugu, Ram Charan.