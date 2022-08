Kiara Advani admet qu’elle est “plus que des amis proches” avec Sidharth Malhotra

Koffee With Karan saison 7 : L’animatrice Karan Johar est connue pour avoir manifesté de nombreuses histoires d’amour bollywoodiennes sur le canapé de Koffee With Karan. Certains sont mariés ou sortent ensemble, et d’autres sont encore en train de déterminer leur statut. Eh bien, dans le huitième épisode de la saison 7 de Koffee With Karan, le roi de la manifestation a encore frappé après son épisode avec Siddharth Malhotra. Vous devinez encore les invités pour cette semaine ? L’attente est enfin terminée en tant que débutante et la star exceptionnellement talentueuse Kiara Advani, ainsi que l’acteur polyvalent Shahid Kapoor, ornent le canapé dans le huitième épisode. Avec des conversations torrides autour de l’amour, de la famille, du mariage et de la grandeur de Bollywood, Kiara Advani et Shahid Kapoor apportent leur côté honnête et franc sur le canapé.

Alors que Karan Johar raconte les rumeurs de mariage entre Sidharth Malhotra et Kiara Advani, Kiara admet ouvertement que les deux acteurs sont “plus que des amis proches”. Lorsque Karan pose une question sur le mariage, Kiara pousse la conversation plus loin, révélant qu’elle croit en l’institution du mariage. “J’ai vu de beaux mariages autour de moi, et je vois que cela se produit aussi dans ma vie. Mais je ne révélerai pas quand cela se produit”, ajoute-t-elle.

Considérant que la nouvelle est presque confirmée, Karan et Shahid disent qu’ils danseront ensemble sur la chanson ‘Dola Re Dola’ chaque fois que le mariage aura lieu et confirmeront leur invitation au mariage de Sidharth et Kiara.

